Президент России встретился с Советом по правам человека

В ходе беседы, в частности, обсуждались темы организации «Новое величие» и отравления Алексея Навального. Об этом «Эху» рассказал член СПЧ, журналист Николай Сванидзе.

Владимир Путин назвал журналиста Ивана Сафронова осужденным по делу о госизмене. Президент также отметил, что следствие рассматривает лишь период работы Сафронова в «Роскосмосе», хотя на деле его обвиняют в давнем сотрудничестве со спецслужбами. В Кремле эти слова президента назвали оговоркой.

Слова президента подтверждают, что он не осведомлен о многих важных делах в России и не придает им большого значения. Такое мнение в эфире «Эха» высказал писатель Виктор Шендерович.

Попытки заблокировать американские IT-компании за ограничение доступа к каналам российских СМИ приведут к торможению работы всего российского сегмента Интернета, заявил на встрече с президентом глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия со стороны других стран, заявил президент.

Ранее Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов — под него могут попасть YouTube и Facebook.