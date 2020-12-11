Американская Astra Space сегодня вновь попытается запустить легкую ракету-носитель Rocket.

Она предназначена для выведения на орбиту коммерческих грузов. Запуск ракеты Rocket 3.2 с небольшим спутником компании планируется совершить с 22:00 пятницы до 01:0 субботы мск с пускового комплекса на Аляске. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Несколько прежних испытательных запусков ракеты завершились авариями.