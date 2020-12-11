Компания SpaceX планирует сегодня запустить на орбиту американский спутник связи Sirius.

Для старта предусмотрен двухчасовой интервал, который откроется в 19:20 мск. Семитонный спутник предназначен для обеспечения радиовещания в Северной Америке на дециметровых и сантиметровых волнах. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться уже в седьмой раз, должна совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.