Американская компания United Launch Alliance запустила тяжелую ракету-носитель «Дельта-4».

Она должна вывести на орбиту секретный аппарат для нужд военно-космической разведки США. Изначально старт с космодрома на мысе Канаверал планировался на июнь и неоднократно откладывался по разным причинам.
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Михаил Мишустин распорядился к утру понедельника подготовить предложения по снижению цен на продукты питания. По сведениям РБК, на экстренном совещании в четверг у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено, что производители, поставщики и ретейлеры установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло.