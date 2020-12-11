Рабат и Иерусалим договорились нормализовать отношения.

Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал решение стран «значительным прорывом» в вопросе мира на Ближнем Востоке. Кроме того, по словам Трампа, США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой и намерены открыть в Западной Сахаре свое консульство. Марокко станет четвертой из арабских стран, установивших отношения с Израилем. Ранее дипотношения с Израилем установили Бахрейн, Судан и ОАЭ.
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Михаил Мишустин распорядился к утру понедельника подготовить предложения по снижению цен на продукты питания. По сведениям РБК, на экстренном совещании в четверг у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено, что производители, поставщики и ретейлеры установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло.