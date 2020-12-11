Лидеры ЕС решили расширить индивидуальные санкции по Турции.

Как говорится в материалах саммита в Брюсселе, — за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. При этом ЕС подчеркнул стратегическую Заинтересованность в развитии отношений с Турцией. В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра.