Эксперты американского регулятора рекомендовали одобрить применение в США вакцины от Pfizer и BioNTech.

17 специалистов поддержали мнение о том, что достоинства вакцины перевешивают ее недостатки. Четверо специалистов проголосовали против, один воздержался. Это решение, как пишут американские СМИ, позволит в кратчайшие сроки разрешить экстренное применение вакцины в стране.