«Виза» и «Мастеркард» приостанавливают финансовое обслуживание порно-ресурса" «Порнхаб».

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявления обеих платёжных систем. Решение принято по результатам проверок, вызванных статьей в «Нью-Йорк таймс» о публикациях в Pornhub материалов со сценами сексуального и физического насилия над несовершеннолетними.
2020-12-11T04:11:41+03:00
2020-12-11T04:11:45+03:00
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04:11, 11 декабря 2020
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