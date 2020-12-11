«Виза» и «Мастеркард» приостанавливают финансовое обслуживание порно-ресурса" «Порнхаб».

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявления обеих платёжных систем. Решение принято по результатам проверок, вызванных статьей в «Нью-Йорк таймс» о публикациях в Pornhub материалов со сценами сексуального и физического насилия над несовершеннолетними.