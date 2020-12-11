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04:10, 11 декабря 2020

Рамзан Кадыров назвал «дебилизмом» новые санкции США и Великобритании против связанных с ним лиц и компаний.

В своем телеграм-канале глава Чечни пишет, что санкции не пугают ни его, ни других чеченцев. Он также напомнил, что США не вводили санкции против семьи международного террориста Усамы бен Ладена.



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