Евросовет решил расширить индивидуальные санкции против Турции.

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, санкции будут введены на «незаконные и агрессивные» действия Турции в Средиземном море, наносящие ущерб Греции и Кипру. В настоящее время в отношении Турции действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. Евросоюз решил координировать свои действия и решения по Турции с властями США.
2020-12-11T04:08:43+03:00
2020-12-11T04:08:49+03:00
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04:08, 11 декабря 2020
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