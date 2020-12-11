Евросовет решил расширить индивидуальные санкции против Турции.

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, санкции будут введены на «незаконные и агрессивные» действия Турции в Средиземном море, наносящие ущерб Греции и Кипру. В настоящее время в отношении Турции действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. Евросоюз решил координировать свои действия и решения по Турции с властями США.