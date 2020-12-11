Экономические санкции Евросоюза против России будут продлены.

Соответствующее решение принял Европейский совет. Экономические ограничения в отношении России введены Евросоюзом в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе.
2020-12-11T03:09:52+03:00
2020-12-11T03:09:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 11 декабря 2020
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