Рестораторы удалили «Карту сопротивления» после встречи с властями Петербурга.

Как сообщается на сайте инициативы, ее авторы надеются, что на основе их предложений в ближайшее время будут приняты постановления, смягчающие ограничения. Участники «Карты» Николай Корсаков и Александр Яковлев сообщили изданию Forbes, что проект выполнил изначальную цель — привел к конструктивному диалогу с властями. На встрече с губернатором Александром Бегловым, прокурором города Сергеем Литвиненко и вице-губернатором Евгением Елиным рестораторы предложили приостановить работу только с 31 декабря по 1 января, а в остальные дни работать не до 19:00, а до 23:00.