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03:07, 11 декабря 2020

Татьяна Голикова уточнила рекомендации по употреблению алкоголя при вакцинации от коронавируса.

Вице-премьер порекомендовала не пить «хотя бы за три дня до вакцинации и три дня после нее». Вице-премьер уточнила, что речь идет не о полном запрете, а о рекомендациях. Ранее Голикова говорила о необходимости не пить 42 дня после вакцинации, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что нужно прекратить пить алкоголь как минимум за две недели до вакцинации и воздерживаться от него 42 дня от первой инъекции. В Центре имени Гамалеи – разработчике вакцины утверждали, что что полного запрета на алкоголь нет, но нужно только соблюдать «разумные ограничения».



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