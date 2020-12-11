Татьяна Голикова уточнила рекомендации по употреблению алкоголя при вакцинации от коронавируса.

Вице-премьер порекомендовала не пить «хотя бы за три дня до вакцинации и три дня после нее». Вице-премьер уточнила, что речь идет не о полном запрете, а о рекомендациях. Ранее Голикова говорила о необходимости не пить 42 дня после вакцинации, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что нужно прекратить пить алкоголь как минимум за две недели до вакцинации и воздерживаться от него 42 дня от первой инъекции. В Центре имени Гамалеи – разработчике вакцины утверждали, что что полного запрета на алкоголь нет, но нужно только соблюдать «разумные ограничения».
2020-12-11T03:07:48+03:00
2020-12-11T03:07:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2756078-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 11 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…