Михаил Мишустин распорядился к утру понедельника подготовить предложения по снижению цен на продукты питания.

По сведениям РБК, на экстренном совещании в четверг у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено, что производители, поставщики и ретейлеры установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Решение будет закреплено соглашениями между участниками рынка. Чиновники предложили бизнесу ввести предельные розничные цены на сахар на уровне 45 руб. за кг, и подсолнечное масло — — 110 руб. за л.