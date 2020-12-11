Марокко и Израиль договорились о нормализации отношений.

Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал решение стран «значительным прорывом» в вопросе мира на Ближнем Востоке. Кроме того, по словам Трампа, США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой и намерены открыть в Западной Сахаре свое консульство. Марокко станет четвертой из арабских стран, установивших отношения с Израилем.