Марокко и Израиль договорились о нормализации отношений.

Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал решение стран «значительным прорывом» в вопросе мира на Ближнем Востоке. Кроме того, по словам Трампа, США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой и намерены открыть в Западной Сахаре свое консульство. Марокко станет четвертой из арабских стран, установивших отношения с Израилем.
2020-12-11T03:05:06+03:00
2020-12-11T03:05:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 11 декабря 2020
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