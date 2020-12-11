Эксперты американского регулятора рекомендовали одобрить вакцину от Pfizer и BioNTech.

По сообщению американских СМИ, 17 специалистов высказались за вакцину, а четверо — против. Часть экспертов выразила обеспокоенность в связи с аллергическим воздействием вакцины. Также у них возникли вопросы по поводу последствий вакцинации беременных. В итоге было решено, что достоинства вакцины перевешивают ее недостатки. После окончательного одобрения вакцины федеральными властями в Штатах начнётся масштабная вакцинация населения. По инициативе президента Дональда Трампа для быстрой доставки препарата в разные штаты будут задействованы военные.
2020-12-11T03:04:06+03:00
2020-12-11T03:04:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2756072-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 11 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…