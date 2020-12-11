Эксперты американского регулятора рекомендовали одобрить вакцину от Pfizer и BioNTech.

По сообщению американских СМИ, 17 специалистов высказались за вакцину, а четверо — против. Часть экспертов выразила обеспокоенность в связи с аллергическим воздействием вакцины. Также у них возникли вопросы по поводу последствий вакцинации беременных. В итоге было решено, что достоинства вакцины перевешивают ее недостатки. После окончательного одобрения вакцины федеральными властями в Штатах начнётся масштабная вакцинация населения. По инициативе президента Дональда Трампа для быстрой доставки препарата в разные штаты будут задействованы военные.