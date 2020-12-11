Футболисты ЦСКА завершили выступление в Лиге Европы.

Накануне на выезде армейцы проиграли загребскому «Динамо» со счетом 1:3 Армейцы заняли четвертое место в группе, набрав 3 очка. ЦСКА стал первой российской командой в истории Лиги Европы, которая не смогла одержать ни одной победы в шести матчах своей

группы.