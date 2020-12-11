Во Франции из-за коронавируса с 15 декабря вводится комендантский час.

Как заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, ограничения будут действовать с 20:00 до 06:00, в том числе в новогоднюю ночь. По его словам, кинотеатры, театры и музеи не откроются 15 декабря, как планировалось, а будут закрыты еще три недели — как минимум до 7 января. Кроме того, премьер предложил сохранить удаленный режим «везде, где это возможно». Бары и рестораны по-прежнему будут закрыты.