Во Франции из-за коронавируса с 15 декабря вводится комендантский час.

Как заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, ограничения будут действовать с 20:00 до 06:00, в том числе в новогоднюю ночь. По его словам, кинотеатры, театры и музеи не откроются 15 декабря, как планировалось, а будут закрыты еще три недели — как минимум до 7 января. Кроме того, премьер предложил сохранить удаленный режим «везде, где это возможно». Бары и рестораны по-прежнему будут закрыты.
2020-12-11T02:10:04+03:00
2020-12-11T02:10:08+03:00
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02:10, 11 декабря 2020
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