Компания Mastercard прекратит сотрудничество с Pornhub.

Как сообщает агентство Bloomberg, через карты этой платежной системы нельзя будет оплатить что-либо на крупнейшем порносайте. Как говорится в заявлении платежной системы, расследование подтвердило наличие в Pornhub незаконного контента. Как ожидается, Visa также может прекратить сотрудничество с Pornhub, платежи через нее уже приостановлены. Mastercard и Visa начали расследование в отношении Pornhub после публикации в The New York Times о нескольких подростках, видео с которыми попали на Pornhub без их согласия.
2020-12-11T02:09:00+03:00
2020-12-11T02:09:03+03:00
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02:09, 11 декабря 2020
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