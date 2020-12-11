Компания Mastercard прекратит сотрудничество с Pornhub.

Как сообщает агентство Bloomberg, через карты этой платежной системы нельзя будет оплатить что-либо на крупнейшем порносайте. Как говорится в заявлении платежной системы, расследование подтвердило наличие в Pornhub незаконного контента. Как ожидается, Visa также может прекратить сотрудничество с Pornhub, платежи через нее уже приостановлены. Mastercard и Visa начали расследование в отношении Pornhub после публикации в The New York Times о нескольких подростках, видео с которыми попали на Pornhub без их согласия.