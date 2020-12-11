Великобритания выйдет из ЕС, скорее всего, без соглашения с Евросоюзом.

Во всяком случае, премьер-министр Борис Джонсон сценарию по итогам своих переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен призвал британцев готовиться именно к такому сценарию. При этом Джонсон подчеркнул, что Брюссель и Лондон не прекращают консультации.