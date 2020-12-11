Великобритания выйдет из ЕС, скорее всего, без соглашения с Евросоюзом.

Во всяком случае, премьер-министр Борис Джонсон сценарию по итогам своих переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен призвал британцев готовиться именно к такому сценарию. При этом Джонсон подчеркнул, что Брюссель и Лондон не прекращают консультации.
2020-12-11T02:07:50+03:00
2020-12-11T02:07:54+03:00
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02:07, 11 декабря 2020
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