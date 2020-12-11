В России может появиться свой суд по правам человека.

На встрече с членами СПЧ эту идею поддержал Владимир Путин По статистике ЕСПЧ за 2019 год, каждое четвертое дело на рассмотрении связано с нарушением прав в России. По данным Счетной палаты, за год россияне подали в ЕСПЧ более 15 тыс. жалоб — больше, чем какая-либо из стран. По решениям ЕСПЧ Россия выплатила более 1 млрд. руб.
2020-12-11T02:04:05+03:00
2020-12-11T02:04:12+03:00
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02:04, 11 декабря 2020
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