В России может появиться свой суд по правам человека.

На встрече с членами СПЧ эту идею поддержал Владимир Путин По статистике ЕСПЧ за 2019 год, каждое четвертое дело на рассмотрении связано с нарушением прав в России. По данным Счетной палаты, за год россияне подали в ЕСПЧ более 15 тыс. жалоб — больше, чем какая-либо из стран. По решениям ЕСПЧ Россия выплатила более 1 млрд. руб.