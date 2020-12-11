Чемпионат Европы по фигурному катанию отменен из-за COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев. Первенство должно было пройти 25–31 января в Загребе. Также отменен финал серии Гран-при нынешнего сезона, который должен был пройти в декабре в Пекине. Чемпионат мира по фигурному катанию по-прежнему рассчитывают провести в марте в Стокгольме.



Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев. Первенство должно было пройти 25–31 января в Загребе. Также отменен финал серии Гран-при нынешнего сезона, который должен был пройти в декабре в Пекине. Чемпионат мира по фигурному катанию по-прежнему рассчитывают провести в марте в Стокгольме.

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