Парижский суд объявит свое решение по делу экс-президента Николя Саркози 1 марта.

Прокуратура ранее потребовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы (двум из них – условно. Саркози обвиняется в коррупции и торговле влиянием. По версии обвинения, он обещал помочь бывшему судье КС в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании незаконного финансирования его своей предвыборной кампании французской фирмой «Л'Ореаль».
2020-12-11T01:12:03+03:00
2020-12-11T01:12:07+03:00
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01:12, 11 декабря 2020
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