Парижский суд объявит свое решение по делу экс-президента Николя Саркози 1 марта.

Прокуратура ранее потребовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы (двум из них – условно. Саркози обвиняется в коррупции и торговле влиянием. По версии обвинения, он обещал помочь бывшему судье КС в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании незаконного финансирования его своей предвыборной кампании французской фирмой «Л'Ореаль».