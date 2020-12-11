Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию с трех белорусских мясокомбинатов.

Договоренность об этом достигнута в ходе переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с вице-премьером Белоруссии Александром Субботиным. Речь идет о Глубокском, Жлобинском и . Могилевском мясокомбинатах.
2020-12-11T01:10:51+03:00
2020-12-11T01:10:55+03:00
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01:10, 11 декабря 2020
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