Турфирма «Русь-Тур» объявила о прекращении деятельности.

Она исключена федерального реестра туроператоров. Компания специализировалась на турах в Китай и в условиях пандемии не смогла продолжит работу. Как сообщает Ростуризм, исключение из реестра позволяет запустить механизм возмещения клиентам реального ущерба через страховую компанию. «Русь-Тур» работала на рынке с 1992 года. Ее финансовая ответственность перед туристами застрахована на 50 млн рублей.