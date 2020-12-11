Турфирма «Русь-Тур» объявила о прекращении деятельности.

Она исключена федерального реестра туроператоров. Компания специализировалась на турах в Китай и в условиях пандемии не смогла продолжит работу. Как сообщает Ростуризм, исключение из реестра позволяет запустить механизм возмещения клиентам реального ущерба через страховую компанию. «Русь-Тур» работала на рынке с 1992 года. Ее финансовая ответственность перед туристами застрахована на 50 млн рублей.
2020-12-11T01:09:54+03:00
2020-12-11T01:09:58+03:00
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01:09, 11 декабря 2020
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