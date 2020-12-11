Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:09, 11 декабря 2020

Турфирма «Русь-Тур» объявила о прекращении деятельности.

Она исключена федерального реестра туроператоров. Компания специализировалась на турах в Китай и в условиях пандемии не смогла продолжит работу. Как сообщает Ростуризм, исключение из реестра позволяет запустить механизм возмещения клиентам реального ущерба через страховую компанию. «Русь-Тур» работала на рынке с 1992 года. Ее финансовая ответственность перед туристами застрахована на 50 млн рублей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«С волками жить, по волчьи выть» — это не про Россию Так и хочется предложить сейчас российским властям загонять под санкции первых лиц работающих в России зарубежных СМИ, позволяющим себе критически комментировать наши дела…

5 168 6 14406 04.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Травля вакцины Я могу понять, когда «Спутник v» травят в конкурирующих США или ЕС или в марионеточных failed states. Но открыто травить российскую вакцину в России только потому, что она российская? Это НЕ нормально…

5 360 6 33803 09.12
Новости

фото: Антон Новодережкин / ТАСС Премьер Михаил Мишустин подверг критике своих подчиненных из-за роста цен на продукты По его словам, министерства недооценили риски и упустили ситуацию…

5 83 6 9406
Блоги

+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…

5 45 6 5153 18:57
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь «Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с Правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить»...

5 129 6 16174 06:45
8читать ;смотреть
Новости

Кадыров назвал санкции против него «черной страницей в истории США» Глава Чечни заявил, что не удивлен и не испуган санкциями, а на Чечню они никак не повлияют…

5 40 6 5083
Новости

фото: t.me/lidamoniava Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей Его признали виновным в нарушении правил оборота наркотических и психотропных веществ…

5 41 6 5411
Новости

фото: Paul Morigi / Getty Images Прокуратура американского штата Делавэр проводит расследование в отношении Хантера Байдена Его отец, избранный президент Джо Байден публично поддержал сына…

5 40 6 5962
Новости

Прототип ракеты Starship взорвался после удара о землю при проверке вертикального способа посадки Испытания прошли на полигоне в Техасе…

5 62 6 9691
Новости

фото: Вадим Савицкий / ТАСС Военный парад, посвященный завершению военных действий в Карабахе, прошел в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе восстановлена справедливость…

5 53 6 7761
Новости

В Баку прошёл военный парад, посвящённый окончанию войны в Нагорном Карабахе Для участия в Азербайджан прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган…

5 40 6 6596
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело «Московский школьник» виновен в заражении детей дизентерией — это факт, установленный судом. При этом Собянин по-прежнему считает, что такая компания может поставлять питание московским детям…

5 48 6 8033 08.12
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Есть надежда, что Чубайс будет говорить на языке, созвучном Байдену Чем сумасшедшее идея, тем больше иногда у нее шансов в политике воплотиться в жизнь. Я думаю, что Чубайс вокруг себя объединит еще пару-тройку людей…

5 36 6 6485 09:31
Новости

Владимир Путин сказал, что не понял, что стало причиной суицида нижегородской журналистки Ирины Славиной Представитель СПЧ Евгений Мысловский сообщил главе государства, что следователи затравили Славину…

5 40 6 7761
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Юному ленинцу от старого комсомольца Мы как-то встречались в очной полемике с А.А.Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен…

5 326 6 65727 09.12
Блоги

Валентин Юмашев: История про встречу двух «кланов»— вранье «Портал «Проект» опубликовал цикл материалов, где упоминаемся, что в 1999 году состоялась встреча двух групп: с одной стороны – меня и Татьяны, с другой – Путина, Ковальчука, Якунина. Заявляю официально – это ложь…

5 56 6 11267 19:10

Популярное за неделю

Новости

фото: Андрей Гордеев / ТАСС «Сбербанк» предупреждает, что мошенники придумали новую схему кражи денег с карт Они убеждают клиентов добавить в смартфон якобы новую защищенную карту и перевести на нее деньги…

5 9 6 19641
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заявление Путина о начале вакцинации органично звучат на «Первом» среди новостей о мальчике, распятом «украми» в Славянске и немцев, отравивших Навального. А у людей, имеющих отношение к реальности, это вызывают нервный смех…

5 105 6 100111 05.12
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3359050
«Процессы политических убийц»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5044 06.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты Подозреваю, что на Толю настучали, в Кремле хихикнули, но как видим, всё запомнили…

5 55 6 179128 06.12
Блоги

+ Валерий Соловей задержан в Петербурге Валерий Соловей задержан в Петербурге Об этом сообщила его адвокат Елена Михно…

5 168 6 106956 06.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8891501
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4726328

Сегодня в эфире