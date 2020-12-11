Присяжные оправдали двух врачей роддома в Калининграде по делу об убийстве младенца.

По версии следствия, в ноябре 2018г. в роддоме родился недоношенный ребенок, которому требовался дорогостоящий препарат, но медики ввели ему смертельную инъекцию, а в отчетности указали, что мальчик умер в утробе матери. На время следствия врачи были отправлены под домашний арест, из-под которого освобождены в зале суда. В ближайшие дни суд на основании вердикта присяжных должен огласить оправдательный приговор.