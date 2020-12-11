Нидерланды вышлют двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.

По версии службы разведки и безопасности Нидерландов, один из них занимался сбором сведений в сфере науки и техники, другой выполнял вспомогательную роль. В Гааге обоих называют офицерами СВР. Глава Службы общей разведки и безопасности королевства Эрик Акербом заявил, что более 10 человек тесно контактировали с высылаемыми дипломатами, в ряде случаев осуществлялась передача информации и денег. В российском посольстве указали, что доказательств противоправных действий высылаемых предъявлено не было. В дипмиссии отметили, что Москва введет ответные меры.
2020-12-11T01:07:29+03:00
2020-12-11T01:07:34+03:00
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01:07, 11 декабря 2020
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