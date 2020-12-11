В Красногорске потушен пожар в научном центре биомедицинских технологий.

Как передает ТАСС, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, в здании обрушилась крыша. Источник агентства рассказал, что очаг возгорания находился на втором этаже, по деревянным перекрытиям огонь распространился на крышу и частично на первый этаж. По данным МЧС, пострадавших нет, в здании опасных веществ и материалов не хранилось. Между тем, по сведениям источника ТАСС, в огне погибли примерно пятьсот подопытных крыс и мышей. Причиной пожара могли стать короткое замыкание или нарушения пожарной безопасности.
2020-12-11T01:04:47+03:00
2020-12-11T01:04:52+03:00
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01:04, 11 декабря 2020
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