В Красногорске потушен пожар в научном центре биомедицинских технологий.

Как передает ТАСС, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, в здании обрушилась крыша. Источник агентства рассказал, что очаг возгорания находился на втором этаже, по деревянным перекрытиям огонь распространился на крышу и частично на первый этаж. По данным МЧС, пострадавших нет, в здании опасных веществ и материалов не хранилось. Между тем, по сведениям источника ТАСС, в огне погибли примерно пятьсот подопытных крыс и мышей. Причиной пожара могли стать короткое замыкание или нарушения пожарной безопасности.