В Кремль сегодня привезут новогоднюю ель

Экологи ранее призывали отказаться от практики рубить ради праздника вековые деревья.

96-летнюю ель, которую уже срубили в Наро-Фоминском районе Подмосковья, никто из детей вживую на новогодних каникулах не увидит. Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия отменены. Ежегодно новогодний спектакль в Кремле, как говорится на его сайте, посещают около 300 тысяч детей, а билеты стоят от 4 до 7 тысяч. Часть детей посещает мероприятие по льготам. В этом году, как сообщили сайту РБК в Государственном Кремлевском дворце, вместе с каналом «Карусель» будет создана телеверсия спектакля, россияне смогут увидеть его по телевизору в канун Нового года.

В то же время экологи призывают изменить традицию – не рубить каждый год деревья возрастом под сто лет, чтобы затем везти их в центр Москвы за десятки, а то и сотни километров, а посадить живую елочку на Соборной площади, которая со временем вырастет в большое дерево.

25-метровая ель по традиции будет доставлена этим вечером в Кремль через Спасские ворота. Украшать ее будут несколько дней.