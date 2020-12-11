На Кипре власти вводят новые ограничения из-за распространения коронавируса

До конца года на Кипре работу приостановят моллы — торговые центры с многочисленными магазинами, а также рестораны, бары, кафе и закусочные. Заведениям разрешат торговать продукцией на вынос. При этом с учётом комендантского часа, который продолжает действовать в республике вечером и ночью, в это время суток возможна только доставка на дом. Власти разрешили работу кафе и ресторанов при отелях и аэропортах Кипра. Церковные службы в храмах ближайшие три недели пройдут без прихожан. Коронавирус буквально повсюду, во всех городах, деревнях и провинциях, обеспокоен министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну. С начала следующей недели и до конца года старшеклассники, а также студенты вузов, перейдут на обучение в дистанционном режиме. Школьники младших и средних классов продолжат учиться, как и раньше. Не изменится и режим работы детских садов.

На Кипре с начала пандемии коронавирусом заразились больше 13-ти тысяч человек — то есть около полутора процентов населения республики, умерли 70 пациентов.