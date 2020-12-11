Нидерланды обвинили российских дипломатов в шпионаже

Вскоре их должны будут выслать из страны.

Два сотрудника представительства России в Гааге объявлены персонами нон-грата. Как сообщает нидерландская газета De Telegraaf, служба общей разведки и безопасности королевства считает, что эти люди, их имена не называются, занимались шпионажем в области высоких технологий, и работали при этом на Службу Внешней Разведки России. Дипломаты по версии ведомства создали обширную сеть источников, которые передавали им информацию об исследованиях искусственного интеллекта, нанотехнологий и полупроводников. Некоторые из этих людей, как отмечает нидерландское издание, делали это за деньги.

В свою очередь в посольстве России уже сказали медиакомпании РБК, что получили ноту от местных властей. В диппредставительстве отметили, что согласно документу, два человека, о которых идёт речь, занимались деятельностью, несовместимой со статусом дипломатов. Там подчеркнули, что доказательств этим обвинениям предъявлено не было и пообещали принять ответные меры.

На текущей неделе это уже подобный шпионский скандал в Европе. Во вторник официальные обвинения по соответствующей статье предъявили и гражданину России, который проживает в Дании.