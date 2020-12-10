Цены на помидоры перед новогодними праздниками могут вырасти из-за запрета на ввоз из Азербайджана

Об этом, как пишет газета «Коммерсант», предупредили участники рынка.

Распоряжения Россельхознадзора о запрете на ввоз томатов из Азербайджана, а также из ряда регионов Турции, Узбекистана и Армении были выпущены на этой неделе. Ведомство обнаружило в ввезённых из этих стран партиях опасные для овощеводства вирусы.

Речь действительно идёт о фитосанитарных нормах, никакой политики здесь нет, рассказал «Эху Москвы» журналист Максим Шевченко.

Эксперты говорят, что компенсировать выпадающий объём из других стран будет сложно, однако торговые сети попытаются через Минсельхоз увеличить квоту для поставок помидоров из Турции.