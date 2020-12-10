Туроператор «Русь-Тур» принял решение уйти с рынка из-за трудностей, вызванных пандемией

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Ростуризм. Там уточнили, что получили официальное заявление от компании о прекращении работы.
2020-12-10T23:02:06+03:00
2020-12-10T23:02:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 10 декабря 2020
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