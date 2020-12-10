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22:31, 10 декабря 2020

Источник РИА: Власти рекомендовали бизнесу ограничить цены на подсолнечное масло и сахар

Согласно этим рекомендациям, они должны стоить максимум 110 и 45 рублей соответственно. Ранее сегодня премьер Михаил Мишустин поручил к утру понедельника подготовить решения по нормализации цен на продукты в стране. Глава правительства сказал, что в условиях снижения доходов подобный рост цен недопустим.

Вчера президент Владимир Путин на встрече с членами правительства обратил внимание на подорожание базовых продуктов. Он отметил, что, в частности, растут цены на сахар, подсолнечное масло, муку, макароны и хлеб. Президент сказал, что это попытка подогнать внутренние цены под мировые и что пандемия здесь не причем.



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