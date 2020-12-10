Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «абсудром» санкции против себя и своего окружения со стороны Великобритании и США

Ранее Лондон и Вашингтон обвинили его в многочисленных нарушениях прав человека.

Чеченский лидер объявил, что сегодняшние санкции его не удивляют, не пугают и, кроме того, они никак не повлияют на развитие республики. В своём телеграмм-канале Рамзан Кадыров назвал их «дебилизмом». Он отметил, что США не вводили подобных ограничений даже отношении семьи когда-то террориста номер 1 Усамы Бен Ладена. Глава Чечни заключил, что эти санкции «обязательно аукнутся США» и станут чёрной страницей в истории этой страны.

Ранее сегодня министерство финансов США добавило в список Магнитского множество новых имен и названий. Помимо Кадырова, туда попали несколько человек из его окружения, например тренер лошадей Сатиш Семар, а также несколько организаций, среди которых указаны футбольный клуб Ахмат и «Чеченские минеральные воды». Это в ведомстве объяснили тем, что российский государственный деятель и его люди связаны с многочисленными тяжелыми преступлениями. Например, убийством Бориса Немцова, похищением и пытками представителей ЛГБ, а также нарушением прав на свободу собраний, самовыражения и религии.

В свою очередь Британия ввела санкции в отношении отряда специального реагирования «Терек» и еще трёх человек, не указанных в списке США. В связи с этим Кадыров предположил, что страны скоординировали действия, чтобы сэкономить на бумаге.

«Заметного эффекта от новых санкций скорей всего действительно не будет», такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Максим Шевченко.

Шевченко добавил, что, если иностранные компании соберутся сотрудничать с Рамзаном Кадыровым, они найдут способ сделать это в обход ограничений.