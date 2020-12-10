Рестораторы в Петербурге свернули проект под названием «Карта сопротивления»

Как говорится на сайте инициативы, это произошло после встречи с представителями городских властей.

Бизнесмен Николай Корсаков и Александр Яковлев подтвердили журналу Forbes, что проект прекратил существование. По словам Корсакова, он выполнил свою главную задачу – привел к диалогу с властями. Предприниматель добавил, что некоторые рестораторы добавляли на карту своих конкурентов, чтобы, как он выразился, их подставить. Карта сопротивления появилась несколько дней назад. На нее нанесли около двухсот баров, кафе и ресторанов, которые, как сообщалось, отказываются соблюдать коронавирусные ограничения, введенные на период новогодних праздников.

Накануне в Петербурге полиция и Роспотребнадзор провели рейды по заведениям, работающим в ночное время. Одновременно стало известно о встрече рестораторов с губернатором Александром Бегловым, его заместителем и главой городской прокуратуры. Они предложили смягчить ограничения.