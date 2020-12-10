В рамках встречи президента России с СПЧ были подняты темы «Нового величия» и отравления Навального

Об этом «Эху» рассказал член Совета по правам человека Николай Сванидзе.

Президент России встретился с Советом по правам человека. В ходе беседы, в частности, обсуждались темы запрещенной организации «Новое величие» и отравления Алексея Навального. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ, журналист Николай Сванидзе.

«После окончания трансляции было еще несколько тем, которые обсуждали с президентом. Я поднял вопрос про Руслана Костыленкова (фигурант дела «Новое величие», по поводу его пыток молотком. Президент просто выслушал, а потом вступил в диалог по поводу «Нового величия», выспрашивая какие-то детали. Со мной вступила в разговор Катя Винокурова. Президент стал говорить, что люди из «Нового величия» – это насилие, оружие. Мы его уверяли, что это не так. Насчет Костыленко президент сказал, что если были пытки, то это тоже надо проверить», — рассказал член СПЧ.

По словам Н.Сванидзе, также был поднят вопрос об отравлении Алексея Навального, на что президент Путин дал категорический ответ. «Про Навального я сказал, что гражданин Российской Федерации чуть не умер, и отсутствие уголовного дела не только бьет по репутации нашей страны, но и ставит под вопрос права российских граждан на помощь со стороны государства. Президент на это ответил, что открыть уголовное дело нельзя, потому что недостаточно информации, немцы на наши запросы не отвечают», — отметил он.

Также Владимиру Путину напомнили о столетии со дня рождения академика Сахарова, которое будут отмечать в следующем году, и планах поставить в Москве памятник общественному деятелю. «По поводу памятника Сахарову, президент ответил, что сам подписал распоряжение к 100-летию А.Сахарова, и согласился с тем, что надо открыть памятник этому великому человеку», — рассказал Н.Сванидзе.