Голикова: Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели

Также министр уточнила свои рекомендации, связанные с употреблением алкоголя. Неделю назад вице-премьер говорила, что привившимся следует ограничить употребление спиртного на 42 дня. Сегодня она уточнила, что речь идет именно об ограничении, а не о запрете, и что следует воздержаться от употребления алкоголя хотя бы в течение трех до вакцинации и трех дней после.
2020-12-10T20:11:29+03:00
2020-12-10T20:11:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:11, 10 декабря 2020
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