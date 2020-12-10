Голикова: Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели

Также министр уточнила свои рекомендации, связанные с употреблением алкоголя. Неделю назад вице-премьер говорила, что привившимся следует ограничить употребление спиртного на 42 дня. Сегодня она уточнила, что речь идет именно об ограничении, а не о запрете, и что следует воздержаться от употребления алкоголя хотя бы в течение трех до вакцинации и трех дней после.