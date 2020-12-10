МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге

Об этом сообщает агентство РИА. Ранее стало известно, что Нидерланды высылают двух российских дипломатов, которые, как считают в Гааге, занимались шпионажем, в частности, собирали данные о высоких технологиях.

В посольстве России в Гааге уже сообщили, что со стороны Москвы обязательно последуют ответные меры. Там подчеркнули, что никаких доказательств предъявлено не было.