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20:10, 10 декабря 2020

МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге

Об этом сообщает агентство РИА. Ранее стало известно, что Нидерланды высылают двух российских дипломатов, которые, как считают в Гааге, занимались шпионажем, в частности, собирали данные о высоких технологиях.
В посольстве России в Гааге уже сообщили, что со стороны Москвы обязательно последуют ответные меры. Там подчеркнули, что никаких доказательств предъявлено не было.



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