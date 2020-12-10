Великобритания ввела санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и еще двух россиян

Санкции также введены в отношении спецотряда быстрого реагирования «Терек». Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Фигурантам санкционного списка запрещены поездки в Великобританию, их активы будут заморожены.
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Санкции также введены в отношении спецотряда быстрого реагирования «Терек». Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Фигурантам санкционного списка запрещены поездки в Великобританию, их активы будут заморожены.