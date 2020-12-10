Собянин: В Москве не планируется вводить новые ограничения на новогодние праздники из-за ситуации с коронавирусом

Мэр отметил, что растет доля заболевших среди старшего поколения и попросил пожилых людей в новогодние праздники оставаться дома. Собянин подчеркнул, что власти Москвы в праздники не планируют восстанавливать льготный проезд, потому что ситуация остается сложной. Вместе с тем, мэр сказал, что пока столица справляется с ростом числа заболевших.

Также Собянин привел данные о количестве вакцинированных. От коронавируса в Москве, по словам мэра, в Москве привились больше шести тысяч человек, записались на вакцинацию около двадцати тысяч. Градоначальник отметил, что столичные власти подумают о преференциях для привившихся.