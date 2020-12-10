Росстат: Смертность в России в октябре выросла на 30,3% в годовом выражении

В октябре коронавирус стал основной причиной смерти 11,6 тысячи россиян, сообщает ведомство. Всего же с этим диагнозом скончались 22571 человек.

Отмечается также, что в октябре смертность от коронавируса выросла вдвое в сравнении с сентябрем этого года. В сентябре в качестве и основной, и неосновной причины смерти коронавирус был выявлен у 9798 человек.