Цены на нефть эталонных марок впервые более чем за полгода превысили $50 за баррель

Эксперты связывают это с планами компаний, которые разработали вакцину от коронавируса.

Баррель нефти марки Brent на международной бирже ICE стоит сейчас пятьдесят долларов и четырнадцать центов. За день он подорожал почти 2,5%. В последний раз на этом уровне цена была только шестого марта, то есть еще до обвала, который произошёл из-за разрыва соглашения ОПЕК+.

В свою очередь профильное американское интернет-издание MarketWatch сообщает, что подорожание нефти связано с новостями о начале массовой вакцинации от коронавируса. Участники рынка надеются, что она приведёт к тому, что введённые из-за пандемии ограничения ослабнут и спрос на топливо вырастет. Также по прогнозам издания в ближайшее время цена за баррель также изменится в связи с итогами совещания в Управлении по санитарному надзору США. Там сегодня должны рассмотреть заявку компаний Pfizer и BioNTech на экстренное применение их препарата.

Агентство «Интерфакс» отмечает, что по оценке некоторых экспертов оптимизм по поводу вакцины получил настолько большой импульс, что он пересиливает многие пессимистичные сигналы. На пример, ухудшение эпидемиологической ситуации и отсутствие новых экономических стимулов в США.

Массовая вакцинация от коронавируса началась на этой неделе в Великобритании. Первая партия препарата рассчитана на 400 тысяч человек.