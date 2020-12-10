В Кремле объяснили оговоркой Владимира Путина слова президента о деле журналиста Ивана Сафронова

Как сказал агентству «Интерфакс» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент в целом говорил о том, что вменяется Сафронову в вину, про то, что журналист осужден и что причиной стала его работа в Роскосмосе. Путин, по словам пресс-секретаря, оговорился. Песков также высказал мнение, что общего смысла это не меняет.

Сегодня на встрече с членами СПЧ Владимир Путин сказал, что журналиста Ивана Сафронова осудили из-за его работы в Роскосмосе. В госкорпорации поспешили напомнить, что это не так. Там отметили, что Сафронов работал в «Роскосмосе» с этого года, а претензии связаны с более ранним периодом.

Адвокат Иван Павлов, комментируя выступление президента, допустил, что Путин, вероятно, был дезинформирован следствием и запутался в обстоятельствах дела. Решение суда по делу Сафронова еще не вынесено.

Президент и не думал разбираться в этих деталях, — полагает писатель Виктор Шендерович. Шендерович добавил, что механизмов, которые могли бы исправить ситуацию, нет.