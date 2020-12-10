Cобянин: Власти Москвы в ближайшие дни примут решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса

Он также рассказал, что в январе в столице должен открыться новый завод по производству вакцины от коронавируса.

По словам градоначальника, к этому моменту в Москве привили 6 тысяч человек, записались на вакцинацию около двадцати тысяч. Собянин пообещал подумать о преференциях для привитых москвичей.

В целом, оценивая ситуацию, Собянин сказал, что она остается сложной. Растет доля заболевших среди старшего поколения.

По словам мэра, столичные власти не планируют восстанавливать льготы в новогодние праздники.

Также Собянин заверил, что в планах нет новых ограничений на новогодние праздники.