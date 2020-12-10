США ввели санкции против Рамзана Кадырова и шести российских компаний

Об этом говорится в заявлении Минфина США. Санкции введены в отношении ФК «Ахмат», Фонда имени Ахмата Кадырова, ООО «Чеченские минеральные воды», ООО «Мегастройинвест», компании «Абсолютный Чемпионат Ахмат» и бойцовского клуба «Ахмат».

Кроме Кадырова в список попал вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и несколько россиян, которые, как считает министерство, связаны с главой Чечни.

Санкции по «Акту Магнитского» вводятся в отношении людей и организаций, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека.

Тем временем, агентство ТАСС передает, что следом Великобритания ввела санкции против трех граждан России из-за ситуации с правами человека в Чечне.