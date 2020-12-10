Мощное облако солнечной плазмы накрыло Землю ранним утром в четверг

Вспышка на Солнце была зафиксирована 7 декабря. За три дня масса солнечного вещества достигла нашей планеты. Геомагнитные возмущения могут повлиять самочувствие людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями, увеличит радиационную нагрузку на спутники и, кроме того северное сияние увидят гораздо южнее, чем обычно. Любоваться этим явлением теоретически смогут даже в Санкт-Петербурге и Мурманске.

Ученые физического института Российской Академии наук присвоили солнечному шторму класс С, то есть минимальный. До среднего не хватило трети мощности. Несколько дней назад Солнце выбросило самый значительный поток вещества за несколько последних лет, однако по счастью для нас он был направлен не в сторону нашей планеты.

В облаке солнечной плазмы Земля пробудет около суток.