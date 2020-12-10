Смольный не будет проводить рейды по петербургским церквям

Чиновники уверены, что там и так соблюдают все противовирусные ограничения.

Представители Смольного объяснили, что не считают церковь злостным нарушителем запретов, поэтому проверок соблюдения противоэпидемических правил на богослужениях проводить не станут. Об этом, в частности, сказала пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина.

А замглавы комитета Смольного по торговле Александр Ситов напомнил, что церковь отделена от государства, но стандарты безопасности, которые разработала администрация города, действуют и в храмах. В частности, это ограничение количества участников публичных акций в 50 человек. Однако, церковь, по словам Ситова, не относится к злостным нарушителям.

На прошлой неделе вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сказал, что Смольный ждёт от церкви документа, который подтвердит для богослужений запрет на публичные акции свыше 50 участников. Однако представитель Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва сказал агентству РИА «Новости», что петербургские ограничения неуместны и не соответствуют эпидемической обстановке.

По словам представителя Московского патриархата Владимира Легойды за время пандемии от коронавируса умерли как минимум 100 священнослужителей РПЦ.