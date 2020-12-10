Американский журнал Time сегодня назовет Человека Года-2020

Впервые процесс будет транслироваться в специальном эфире на телеканале NBC.

Решение о том, кого назвать человеком года всегда принимает редакция журнала Time, поэтому имя остается загадкой до самого последнего момента. Но параллельно среди своих читателей Time ежегодно проводит опрос о том, кто, по их мнению, заслуживает звание человека года. В этом году среди читателей победителем стал работники важнейших профессий, которые не прекращали свою деятельность в период пандемии коронавируса: врачи, медсестры, доставщики, продавцы в продуктовых магазинах, и многие другие.

За них проголосовали 6,5 процентов из 8 миллионов участвовавших в опросе на сайте Time. На втором месте у читателей Time оказался доктор Энтони Фаучи, глава американского национального института инфекционных болезней, который сражался с коронавирусом вопреки давлению со стороны президента Дональда Трампа, отрицавшего сначала сам вирус, а потом его опасность. На третьем месте — пожарные, тушившие худшие в истории пожары в Австралии и на западном побережье США. Следом идут активисты движения за права чернокожих BLM. На пятом месте — избранный президент США Джо Байден.

В прошлом году человеком года журнал Time назвал Грету Тунберг. Человек года-2020 будет объявлен на сайте Time в 22 часа по восточному времени.