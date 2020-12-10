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Эксклюзив Эха 18:11, 10 декабря 2020

Госкорпорация «Роскосмос» поспорила с Владимиром Путиным по поводу дела Ивана Сафронова

Президенту напомнили о преследовании журналиста на встрече с членами Совета по правам человека.
Владимир Путин на онлайн-встрече с членами СПЧ заявил, что обвинение Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Президент не сразу вспомнил, кто такой Иван Сафронов. А затем сказал, что фигуранту дела о госизмене инкриминируются преступления в период его работы в госкорпорации. Это расходится с версией ФСБ. Ранее следствие утверждало, что Сафронова завербовали в 2012 году, а передал он некие сведения спецслужбам Чехии в 2017-ом. Что Сафронов категорически отрицает. При этом советником главы «Роскосмоса» бывший корреспондент газет «Коммерсант» и «Ведомости» стал уже в 2020 году. Он перешел на новую должность в мае и практически все время был на дистанционной работе из-за пандемии, отметили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса» после высказывания Владимира Путина. В госкорпорации подчеркнули, что доступа к гостайне Сафронов не имел.
Адвокат Сафронова Иван Павлов сказал агентству РИА Новости, что слова Путина или неверно интерпретируют, или президента кто-то дезинформирует относительно этого уголовного дела. В беседе с членами Совета по правам человека Путин также сказал, что Сафронова осудили. Хотя на самом деле судебный процесс еще не стартовал. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вскоре сказал, что президент оговорился.

Иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» с июля этого года. В его поддержку выступили многие издания. Петицию «Новой газеты» с требованиями рассекретить его дело подписали более 90 тысяч человек.

Слова президента подтверждают, что он не осведомлен о многих важных делах в России и не придает им большого значения. Такое мнение в эфире «Эха» высказал писатель Виктор Шендерович. Никаких механизмов исправить ситуацию, по мнению Виктора Шендеровича, нет.



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